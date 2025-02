Jorge Jesus admite que Neymar saiu triste do Al-Hilal: 'Principalmente comigo'

Neymar manifestou após a reestreia pelo Santos, na última quarta-feira, sua mágoa com o português Jorge Jesus, técnico no time que atuava antes de voltar ao Brasil, o Al-Hilal, da Arábia Saudita. E Jesus afirmou em entrevista que o jogador de fato deixou o futebol árabe triste, em especial com o próprio treinador.

Agora, após a saída do atacante para o Santos, em entrevista que ainda irá ao ar no Canal 11, de Portugal, o ex-técnico flamenguista elogiou o camisa 10 e fez um mea culpa: "Foi o melhor jogador que já trabalhei desde que sou treinador", disse ele, que foi perguntado se Neymar saiu triste da Arábia. "Saiu. Principalmente comigo."

"Obviamente fiquei muito chateado com as palavras do (Jorge) Jesus quando ele falou que eu não estava em condições iguais à equipe. Nos treinamentos, era completamente diferente. Eu demonstrava que estava sim apto a jogar e em condições iguais aos atletas, que estavam em condições de jogar. Quando a gente treinava, quem decidia era eu, quem fazia gol era eu, e colocava um monte de minhoca na cabeça dele. Quando ele deu essa informação, eu sabia que ia mostrar uma coisa diferente. O único lugar que consigo me defender é em campo", afirmou Neymar em entrevista à CazéTV.