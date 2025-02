Jogo entre Espanyol e Athletic é interrompido por incidente racista

O jogo entre Espanyol e Athletic Bilbao, encerrado com 1 a 1 no placar, teve que ser interrompido depois que o árbitro ativou o protocolo antirracismo por conta de insultos contra o atacante Maroan Sannadi nas arquibancadas do RCDE Stadium, denunciados por Iñaki Williams.

Aos 16 minutos, o árbitro Cuadra Fernández foi obrigado a ativar o protocolo antirracismo após um aviso de Willians por insultos contra seu companheiro de Athletic. O jogo foi paralisado durante três minutos e o sistema de som do estádio pedindo que a multidão parasse de gritar insultos. O árbitro avisou que caso ocorresse um novo episódio a partida seria suspensa.

Iñaki Williams comentou o ocorrido após o duelo: "Este tipo de coisa não pode acontecer. Maroan [Sannadi] fez uma jogada individual, a bola saiu e gritaram 'mouro de m...'. Não é a primeira vez que acontece aqui. O árbitro agiu muito bem. É preciso da visibilidade e punir os culpados".

O árbitro relatou o ocorrido na súmula: "Iñaki Williams me informou sobre um incidente racista ocorrido em um dos setores do estádio, onde estavam torcedores do Espanyol, que se dirigiram ao jogador de número 21, o Sr. Maroan Sannadi, nos seguintes termos: 'Mouro de m...'".

"Naquele momento ativei o protocolo antirracismo estabelecido para esses casos. A partida foi retomada após os fatos terem sido comunicados ao Delegado de Campo e à Unidade de Controle Operacional da Polícia responsável pela segurança do estádio, após a divulgação do devido comunicado para essas situações no sistema de som do estádio", acrescentou.

Roberto Fernández (62') abriu o placar para o Espanyol, mas Oihan Sancet (77') deixou tudo igual pouco depois.

Com o resultado, o Athletic permanece na quarta posição com 45 pontos, a seis do líder Real Madrid, enquanto o Espanyol sobe para 15º, com 24 pontos, um a mais que o Valencia (18º), primeiro time da zona de rebaixamento.