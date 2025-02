Jogador da NBA recebe suspensão de 25 jogos por violar política antidrogas

O ala foi selecionado pelo Chicago Bulls, na 22ª escolha do draft de 2015. Além disso, Portis defendeu o Washington Wizards e New York Knicks, antes de chegar aos Bucks.

Qual o cenário da NBA após o All-Star Game

A reta final da temporada regular da NBA promete. Após a disputa do All-Star Game, o tradicional jogo que reúne as principais estrelas da Liga , restarão 28 partidas para cada franquia. Assim serão definidos os classificados para os playoffs e para o play-in .

Tanto o Oklahoma City Thunder, no Oeste, quanto o Cleveland Cavaliers, no Leste, estão bem assegurados na primeira posição. No entanto, abaixo deles há diferenças entre os dois grupos de times, que deixarão os playoffs mais disputados de um lado do que do outro.