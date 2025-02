Joe Gomez sofre lesão no tendão e desfalca e vira desfalque no Liverpool

O técnico Arne Slot, do Liverpool, recebeu um duro golpe para o duelo desta quarta-feira, diante do Aston Villa, em partida antecipada da 29ª rodada do Campeonato inglês. O zagueiro Joe Gomez sofreu uma lesão no tendão, está fora da partida e deve ficar várias semanas entregue ao departamento médico.