João Fonseca x Laslo Djere: acompanhe a partida do brasileiro no ATP Buenos Aires em tempo real

Fonseca venceu três argentinos nas fases anteriores. JUAN MABROMATA / AFP

O tenista brasileiro João Fonseca volta à quadra neste sábado (15) para tentar uma vaga na final do ATP 250 de Buenos Aires.

Após vencer três atletas da casa, argentinos, nas etapas anteriores, o carioca de 18 anos tem pela frente na semifinal o sérvio Laslo Djere, 112º no ranking da ATP. Fonseca ocupa a posição 99.

Siga ao vivo a cobertura do jogo com o jovem brasileiro em quadra.

João Fonseca no ATP 250

João Fonseca estreou no ATP 250 de Buenos Aires contra Tomas Martin Etcheverry, número 44 do mundo e um dos cabeças de chave do evento. O brasileiro venceu por dois sets a zero, com duplo 6/3.

Nas oitavas, o adversário foi Federico Coria, 115 no ranking. Em jogo duro, Fonseca perdeu o primeiro set, 6/2, e precisou se recuperar para vencer os dois seguintes (6/4 e 6/2).

Em seguida, novo jogo complicado. Mariano Navone, 47 do mundo, também largou em vantagem no primeiro set, aplicando um 6/3. João venceu em seguida, por 6/4, e os dois fizeram um intenso duelo no set decisivo, com o brasileiro confirmando a classificação num 7/5.

João Fonseca, pela juventude e grandes apresentações, surge como uma sensação do tênis. O bom desempenho em Buenos Aires — é sua primeira semifinal em torneios da ATP — ajuda a consolidar o momento do atleta, que tem no horizonte o Rio Open, no Brasil, em que deve ser uma das principais atrações.

