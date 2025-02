João Fonseca sobe 31 posições no ranking ATP e é o número 68 do mundo

O brasileiro João Fonseca, que conquistou no domingo em Buenos Aires seu primeiro título ATP, subiu 31 posições no ranking mundial e agora ocupa 68º lugar da classificação.

No torneio disputado na capital argentina, Fonseca resistiu à pressão da torcida local para derrotar quatro tenistas locais, além do sérvio Laslo Djere nas semifinais. Na final, ele superou Francisco Cerúndolo.

Depois de conquistar o torneio de Buenos Aires, o carioca de 18 anos disputa esta semana o ATP 500 do Rio de Janeiro, que tem como principal cabeça de chave o alemão Alexander Zverev, número 2 do ranking mundial.

A liderança do ranking permanece com o italiano Jannik Sinner, que não disputará nenhum torneio até 4 de maio, depois que alcançou um acordo, anunciado no sábado, com a Agência Mundial Antidoping (Wada), que havia solicitado suspensão de um a dois anos depois que o italiano testou positivo para clostebol, uma substância proibida.