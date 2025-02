João Fonseca recebe convite para jogar chave principal do Masters de Indian Wells

Um dia após se despedir na estreia no Rio Open, João Fonseca recebeu convite para jogar a chave principal do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Com o chamado "wild card", divulgado nesta quarta-feira, o jovem de 18 anos não precisará jogar o qualifying, a fase preliminar que dá vaga na chave mais importante.

O convite vai reduzir o desgaste físico do brasileiro, que evita assim disputar as três partidas do quali. Também receberam "wild cards" a local Venus Williams, a checa Petra Kvitova e o jovem Learner Tien, rival e tenista da mesma geração que Fonseca.

O Masters de Indian Wells começa no dia 5 de março e será o próximo torneio do calendário do jovem brasileiro. Depois ele disputará o Masters de Miami, a partir do dia 19, já com lugar assegurado na chave principal, com base em seu ranking - é o atual 68º do mundo. Esta vaga também foi confirmada nesta quarta-feira.

Ao anunciar os convites, a organização de Indian Wells classificou Fonseca e Tien como "estrelas adolescentes em ascensão" no circuito. "Fonseca, de 18 anos, acaba de conquistar seu primeiro título ATP no Argentina Open de 2025, onde se tornou o mais jovem brasileiro a conquistar um título ATP na Era Aberta e o 10º mais jovem titulado na história do Tour", registrou o torneio.

O carioca de 18 anos ganhou os holofotes do tênis entre o fim do ano passado e o início de 2025. Ele ganhou dois torneios em sequência e acumulou 14 vitórias consecutivas. No domingo passado, levantou seu primeiro troféu de nível ATP ao se sagrar campeão em Buenos Aires, na Argentina.