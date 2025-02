João Fonseca no ATP 250: tudo sobre o primeiro jogo do tenista. WILLIAM WEST / AFP

A estreia do brasileiro João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires será às 18h30min desta terça-feira (11), contra o argentino Tomas Etcheverry.

Com apenas 18 anos, o atleta do Rio de Janeiro já se tornou o tenista mais jovem a entrar no top-100 da ATP desde Carlos Alcaraz, se destacando entre especialistas e fãs.

Onde assistir a João Fonseca no ATP Buenos Aires

A Disney+ anuncia a transmissão do jogo. GZH acompanha em tempo real.

João Fonseca no ATP 250

A partida pelo ATP 250 de Buenos Aires é esperada como um confronto marcante, dada a rápida ascensão de Fonseca no esporte. A presença do brasileiro no torneio é um marco para o tênis do país, demonstrando não só talento excepcional, mas também maturidade e determinação. Ele já é visto como uma nova sensação no esporte, trazendo esperanças para o tênis nacional.

Com o Rio Open no horizonte, Fonseca tem a chance de consolidar seu nome entre os grandes do tênis. Sua trajetória até agora indica que está preparado para os desafios futuros.

Possíveis adversários

Fonseca tem um caminho desafiador no torneio. Se vencer Etcheverry, enfrentará o ganhador do jogo entre Hugo Gaston e Francesco Passaro.