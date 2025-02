João Fonseca e Juan Del Potro disputam set de exibição ao lado de tenistas em cadeira de rodas

Daniel Rodrigues e João Fonseca jogaram contra argentinos. Divulgação / Fotojump

Antes da final de duplas do tênis em cadeira de rodas, um evento encheu a quadra 1 do complexo do Jockey Club Brasileiro no Rio Open. De um lado, João Fonseca e Daniel Rodrigues. Do outro, Juan Martin Del Potro com Gustavo Fernandez.

As duplas jogaram um match tie-break (até 10) abaixo de muito calor e contando com arquibancadas cheias.

Em clima de descontração, os quatros tenistas trocavam bolas. Em um forehand de Rodrigues, Del Potro reclamou que a bola tinha ido fora. O replay mostrou que foi dentro e ele gritou:

— Só porque estamos no Brasil — levando os espectadores aos risos.

Ao fim, pouco interessava o resultado do set jogado. Os argentinos levaram a melhor por 10 a 8, com João Fonseca cometendo uma dupla falta no ponto decisivo.

— Só agradecer ao pessoal aqui, do tênis em cadeira de rodas e ao Juan (Del Potro). Queria muito pegar um restinho de quadra. Agora, é torcer para o Rafa (Matos) e para o Marcelo (Melo) hoje de noite.

Del Potro também comentou sobre a partida, além de rasgar elogios à promessa do tênis brasileiro.

— Vejo a loucura que existe pelo João. Ele vai ter uma grande carreira. O Brasil é parecido com a Argentina. É muita pressão e muita vontade de ver ele campeão — disse o argentino.