João Fonseca conquista torneio de Buenos Aires, seu primeiro título ATP

O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, conquistou seu primeiro título no circuito profissional ao se sagrar campeão do ATP 250 de Buenos Aires neste domingo (16), com vitória na final sobre o argentino Francisco Cerúndolo.

João fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/1), em uma hora e 45 minutos.

O brasileiro, número 99 do ranking e que disputava sua primeira final no circuito, viveu uma semana inesquecível no saibro de Buenos Aires, vencendo com autoridade na decisão o número 28 do mundo e melhor tenista da Argentina.

Em uma tarde de calor intenso na capital argentina, e diante de 5.500 espectadores, João se tornou um dos dez tenistas mais jovens a conquistar seu primeiro título desde 1990 e também é o primeiro jogador nascido em 2006 a levantar um troféu ATP.

- Seguindo os passos de Guga -

João se tornou o segundo campeão brasileiro em Buenos Aires, 24 anos depois da vitória de Gustavo Kuerten em 2001.

"Foi uma semana incrível, consegui algo que não imaginava que poderia conseguir. É muito difícil jogar aqui contra quatro argentinos, mas a torcida brasileira me ajudou. Estava forte mentalmente, fui positivo e isso me ajudou no final", disse o brasileiro, que é o campeão mais jovem em Buenos Aires, com 18 anos e cinco meses de idade.

"Estou mirando alto, o céu é o limite, quero ganhar Grand Slams e ser o número 1 do mundo, mas tudo em seu tempo. Tenho que ter muita humildade e os pés no chão", acrescentou.

Com este título, João Fonseca vai ganhar mais de 30 posições no ranking da ATP e nesta segunda-feira estará entre os 70 melhores tenistas do circuito.

A final contra Cerúndolo foi equilibrada até o sétimo game, quando o argentino cometeu vários erros não forçados e teve o saque quebrado, momento que João aproveitou para fechar o primeiro set em 44 minutos.

O brasileiro mostrou nervosismo na hora de decidir o confronto, perdendo duas oportunidades de fechar o jogo quando sacou para a vitória com 5-4 e com 6-5 na segunda parcial, mas foi dominante no tie-break e se consagrou com uma bela paralela de direita.

Mais cedo, os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo foram derrotados na final das duplas pelo argentino Guido Andreozzi e o francês Theo Arribage por 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 4-6 e 10-7.