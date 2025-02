João Fonseca avalia crescimento meteórico na carreira: "Coisas acontecem muito rápido"

João Fonseca é um dos principais nomes do Rio Open. Divulgação / Fotojump

Um dia depois de conquistar o ATP 250 Buenos Aires e um antes de fazer sua estreia no Rio Open, João Fonseca enfim teve seu primeiro contato com os jornalistas no centro de imprensa.

Se no domingo sobravam cadeiras na coletiva de Alexander Zverev, principal nome do torneio brasileiro, as palavras do carioca de 18 anos eram ouvidas por uma sala tão cheia que nem o ar condicionado dava conta.

Mais cedo, ele treinou sob os olhares e aplausos de dezenas de pessoas. Crianças chegavam a subir em bancos para ver o novo fenômeno brasileiro. A velocidade das conquistas foi motivo de resposta de João:

— Eu diria que na minha carreira as coisas acontecem muito rápido. Fui do juvenil para o profissional, fui jogando torneios maiores, indo de Challenger para Grand Slam, ganhando convites e crescendo. Eu acho que o João de um ano atrás nunca acreditaria que poderia chegar tão longe tão cedo. Provavelmente acreditaria que poderia chegar onde eu estou e talvez até mais, mas não tão cedo.

Entre uma resposta e outra, destaque para a tranquilidade do adolescente. Risadas ressonavam a cada resposta do carioca de 18 anos. Ele fechará o dia na terça contra o francês Alexandre Müller, número 60 do ranking.

— Nunca joguei com o Müller, nunca treinei com ele também. Um jogador que eu particularmente não conheço muito bem, nunca vi jogar, mas vou ver tudo com o meu treinador, com a minha equipe e esquematizar o plano do jogo. Veio muita expectativa para o jogo depois do título e da Austrália. Agora é focar no presente, no futuro, no que pode acontecer a vida no Rio Open — completou.

Uma das maiores preocupações é com o condicionamento físico de João. Ele teve uma semana cansativa, jogando três sets em três das cinco partidas na campanha do título em Buenos Aires.

— Estou ótimo fisicamente, obviamente foi uma semana cansativa, mas estou bem preparado. Tenho visto meu fisioterapeuta e estou me sentindo super bem. A lesão já está zerada, que tive ali na semifinal e na final. Estou preparado para o jogo de amanhã (terça) e para essa semana. Vai ser uma semana cansativa, e ao mesmo tempo muito legal.