Jean Pyerre denuncia racismo nas redes sociais e Ypiranga-RS dá apoio jurídico

O meio-campista Jean Pyerre, atualmente no Ypiranga-RS, revelou ter sido vítima de racismo nas redes sociais. O jogador expôs as mensagens ofensivas em suas redes, mostrando que o agressor, inicialmente, havia lhe pedido uma camisa. Após não ser atendido, um ano depois, o mesmo indivíduo enviou insultos racistas. "Já tenho a foto do fera", disse o atleta ao compartilhar a identidade do responsável.

O comunicado também reforçou que o departamento jurídico do clube, junto ao jogador, está tomando as medidas legais para que o responsável seja punido. "Nos solidarizamos com Jean Pyerre e desejamos força neste momento. Racismo é crime! Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista!", completou a nota.

Antes do ataque racista, o jogador havia declarado à Rádio Gaúcha que estava feliz no Ypiranga. "Agora que eu cheguei aqui, no Ypiranga, estou tendo pessoas maravilhosas ao redor, que estão me aconselhando no meu lado profissional e pessoal. Diferente do que foi no Ituano, principalmente nesse lado humano, porque era minha primeira experiência depois de um quadro ruim. Eu estou muito feliz porque me sinto valorizado novamente", finalizou Jean Pyerre.