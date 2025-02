Inter vence Fiorentina (2-1) e fica a um ponto do líder Napoli

A Inter de Milão, já classificada para as oitavas de final da Liga dos Campeões, ficou a um ponto do líder Napoli na Serie A ao vencer a Fiorentina por 2 a 1 em casa nesta segunda-feira (10).

O desafio era duplo para a Inter: por um lado, apagar a decepção com a derrota por 3 a 0 sofrida diante do mesmo adversário na última quinta-feira, num jogo pendente da 14ª rodada, e por outro, se manter viva na corrida pela manutenção do 'Scudetto' e se aproximar do Napoli que tropeçou no domingo em casa contra a Udinese (1-1).

Os objetivos foram cumpridos. A Inter (54 pontos) volta a colocar pressão sobre o Napoli (55 pontos) três semanas antes do duelo entre as duas equipes, em Nápoles, no dia 2 de março.

Os jogadores comandados por Simone Inzaghi fizeram um excelente jogo durante 70 minutos. Dominadores em posse (mais de 70%) e nas chances criadas. Porém, não conseguiram garantir a vitória de forma tranquila.

A 'Viola' está em sexto lugar, a três pontos da quarta posição, que classifica para a próxima Liga dos Campeões.

Lautaro Martínez originou o primeiro gol: sua cabeçada após um escanteio rebateu no defensor visitante Marin Pongracic, a quem foi creditado o gol contra (28').

Nesse mesmo minuto, o atacante francês da Inter, Marcus Thuram, pediu a substituição, aparentemente lesionado após colidir com um defensor da Fiorentina.

A 'Viola' empatou pouco antes do intervalo, quando Rolando Mandragora converteu um pênalti (44').

A equipe 'nerazzurra' continuou a insistir no domínio, mas desta vez foi rapidamente recompensada com uma cabeçada do atacante austríaco Marko Arnautovic (52').

A Fiorentina partiu em busca do empate nos últimos 20 minutos, mas o placar não se mexeu mais.

"Hoje conquistamos três pontos importantes e estamos perto do Napoli, mas não está feito. Temos uma longa temporada pela frente e só nos resta pensar em vencer os jogos", declarou o austríaco.

--- Resultados da 24ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Como - Juventus 1 - 2

- Sábado:

Hellas Verona - Atalanta 0 - 5

Empoli - Milan 0 - 2

Torino - Genoa 1 - 1

- Domingo:

Unione Venezia - Roma 0 - 1

Lazio - Monza 5 - 1

Cagliari - Parma 2 - 1

Lecce - Bologna 0 - 0

Napoli - Udinese 1 - 1

- Segunda-feira:

Inter - Fiorentina 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 55 24 17 4 3 39 17 22

2. Inter 54 24 16 6 2 58 23 35

3. Atalanta 50 24 15 5 4 54 26 28

4. Lazio 45 24 14 3 7 45 32 13

5. Juventus 43 24 10 13 1 41 21 20

6. Fiorentina 42 24 12 6 6 41 25 16

7. Milan 38 23 10 8 5 35 24 11

8. Bologna 38 23 9 11 3 35 27 8

9. Roma 34 24 9 7 8 35 29 6

10. Udinese 30 24 8 6 10 29 37 -8

11. Torino 28 24 6 10 8 25 28 -3

12. Genoa 27 24 6 9 9 22 33 -11

13. Cagliari 24 24 6 6 12 26 39 -13

14. Lecce 24 24 6 6 12 18 41 -23

15. Hellas Verona 23 24 7 2 15 26 53 -27

16. Como 22 24 5 7 12 28 40 -12

17. Empoli 21 24 4 9 11 22 35 -13

18. Parma 20 24 4 8 12 30 44 -14

19. Unione Venezia 16 24 3 7 14 22 39 -17

20. Monza 13 24 2 7 15 21 39 -18

./bds/cpb/hpa/iga/ma/aam