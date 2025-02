Inter de Milão vence a Lazio com um gol em cada tempo e vai às semifinais da Copa da Itália

Com um gol em cada tempo, a Inter fez valer o mando de campo e derrotou a Lazio por 2 a 0 nesta terça-feira, no estádio San Siro, em partida válida pelas quartas de final da Copa da Itália. Com o triunfo, a equipe do técnico Simone Inzaghi confirmou presença na semi do torneio.