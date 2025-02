Gre-Nal 444, pelo Gauchão 2025, será na Arena. Omar Freitas / Agencia RBS

A partir desta segunda-feira (3), sócios do Grêmio poderão adquirir ingressos para o Gre-Nal 444, que ocorre no sábado (8), às 21h, na Arena, pelo site arenapoa.com.br. Para os não sócios, as vendas começam na quarta-feira (5).

Para a torcida do Inter, enquanto isso, a venda começará na terça-feira (4). Mais informações sobre os ingressos dos visitantes serão divulgadas pela assessoria do clube. As entradas variam de R$ 45 (meia-entrada) a R$ 90 (inteira).

Já para os gremistas, os valores variam entre R$ 35 (meia-entrada) e R$ 240. O acesso à Arena será realizado por meio dos ingressos tradicionais e pela biometria facial, nos setores Gramado Sul e Gramado Oeste. Os portões serão abertos às 19h.

Veja a tabela de preços do Gre-Nal 444

Divulgação / Grêmio