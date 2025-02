Hugo Calderano perde e para nas oitavas do Cingapura Smash 2025

Hugo Calderano se despediu nas oitavas do WTT Cingapura Smash após ser superado por Lin Yun-Ju. Sexto no ranking mundial, o brasileiro foi derrotado pelo placar de 3 a 1, parciais de 11/7, 14/16, 11/9 e 11/6.

O brasileiro se recuperou na segunda parcial e venceu após muitas igualdades. A terceira parcial foi bem disputada, com o asiático crescendo na parte final e abrindo 2 a 1 no placar.

No quarto set, após um 4 a 4 inicial, Yun-Ju assumiu o controle e fechou a partida com certa facilidade. Esta foi a quinta vez que os dois jogadores se enfrentaram e a primeira vez que o brasileiro foi derrotado.

Hugo Calderano se despede do Cingapura Smash com mais 175 pontos no ranking mundial. O torneio faz parte da mais importante série do circuito mundial de tênis de mesa, e é equivalente a um Grand Slam do tênis.