Hugo Calderano e Bruna Takahashi vencem na estreia e vão às oitavas do Cingapura Smash

Hugo Calderano e Bruna Takahashi começaram com vitória, na chave de duplas mistas do WTT Cingapura Smash, torneio que faz parte da mais importante série do circuito mundial de tênis de mesa, e que é equivalente a um Grand Slam do tênis. Na primeira rodada, neste domingo (2), os brasileiros derrotaram os anfitriões Pang Koen e Zeng Jian, de virada, com parciais de 9/11, 11/8, 14/12 e 11/7. Com o resultado, eles se garantiram nas oitavas de final.