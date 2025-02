Hugo Calderano e Bruna Takahashi perdem nas oitavas do Cingapura Smash

Bruna (E) e Hugo (D) são os melhores mesa-tenistas do Brasil.

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi foram eliminados nesta terça-feira (4) nas oitavas de final da chave de duplas mistas do WTT Cingapura Smash. O torneio faz parte da mais importante série do circuito mundial de tênis de mesa, e é equivalente a um Grand Slam do tênis.