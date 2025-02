Hamilton cita momentos especiais da vida para explicar 'sensação única' de pilotar Ferrari

O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, compartilhou suas primeiras impressões como piloto da Ferrari. Em entrevista ao canal oficial da equipe italiana, o britânico destacou a emoção e a sensação de novidade ao pilotar o carro vermelho.

"Pareceu tudo muito novo. Eu lembro de colocar o macacão, entrar no cockpit, e a empolgação que eu tive me lembrou muito da primeira vez em que entrei em um carro de Fórmula 1, quando eu tinha 21 anos. Mas dessa vez foi diferente, porque sempre imaginei como seria entrar no cockpit cercado de vermelho", disse Hamilton.

O britânico descreveu o momento como o início de uma nova jornada, comparando a experiência com momentos únicos da vida. "Eu sou consciente de que existem apenas algumas primeiras vezes especiais na vida - o primeiro beijo, o primeiro encontro, o primeiro dia na escola, no trabalho. Eu pensava já ter vivido todos eles, que nada seria novo de novo. Mas estando nas corridas por tanto tempo, ainda me surpreendo com o quanto eu amo isso", afirmou.

Hamilton destacou a emoção ao sentir a vibração do carro da Ferrari. "É único, e sentir a vibração de um carro da Ferrari pela primeira vez... uau, foi o que colocou o sorriso no meu rosto", completou.

Aos 40 anos, Hamilton está animado com sua nova trajetória na escuderia italiana. O piloto teve o primeiro contato com a equipe em janeiro, na sede da Ferrari, em Maranello. Além disso, realizou alguns testes de pista, incluindo um episódio em que acabou batendo o carro. Nesta quarta-feira, ele pilotou pela primeira vez o modelo que será utilizado na temporada de 2025.