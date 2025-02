Guarani vai manter o planejamento inicial após a derrota no Dérbi 209

A derrota do Guarani no Dérbi 209 diante da arquirrival Ponte Preta, por 2 a 0, disputado no domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, já ficou no passado. O técnico Maurício Souza começou a semana dizendo que o planejamento do time não irá mudar mesmo após o tropeço no clássico de Campinas e que o principal objetivo é a classificação para o mata-mata.