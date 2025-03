Guarani acerta empréstimo do meia Pablo Baianinho junto ao Vitória

O Guarani acertou a contratação para um setor carente no elenco, visando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meia Pablo Baianinho, que chegará por empréstimo junto ao Vitória. Os clubes trocam documentos para que o negócio possa ser oficializado.

Pablo tem 21 anos, teve passagem na base do Boavista-RJ e chegou ao Jacuipense-BA em 2022, ainda no sub-20. Se profissionalizou em 2023, com seis jogos, e fez outros dez em 2024.

Chamou atenção do Vitória, que o contratou para o sub-20 no mesmo ano. Em 2024 e 2025, fez sete jogos no profissional, mas não conseguiu espaço. Assim, as partes viram com bons olhos uma transferência.

Além do meio-campo, o Guarani tem como prioridade no mercado um lateral-esquerdo e um atacante. Apesar de a janela de transferências ter se encerrado nesta sexta-feira, uma outra se abrirá entre 10 de março e 11 de abril para jogadores que disputaram os estaduais.