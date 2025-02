Glasgow Rangers anuncia Barry Ferguson como técnico interino

O clube escocês Glasgow Rangers anunciou nesta segunda-feira (24) a chegada de Barry Ferguson ao seu banco, nomeado treinador interino até o final da temporada, após a demissão de Philippe Clement no domingo.

Barry Ferguson, ex-jogador e capitão do Rangers, retorna ao clube em "um momento difícil", disse Patrick Stewart, capitão do clube de Glasgow, num comunicado.

Segundo colocado no Campeonato Escocês após 27 jogos, o Rangers está 13 pontos atrás do seu grande rival de Glasgow, o Celtic. Na Copa da Escócia o time foi eliminado no início de fevereiro pelo Queen's Park, da segunda divisão.