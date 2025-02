Gilgeous-Alexander comanda e Thunder derrota desfalcado Milwaukee Bucks na NBA

O reserva Ousmane Dieng foi o segundo maior pontuador da partida, com 21 pontos a favor dos anfitriões. Pelos Bucks, o destaque foi Ryan Rollins, com 16. O resultado sustentou a boa vantagem do Thunder na liderança da Conferência Oeste, com 39 vitórias e nove derrotas. Trata-se da segunda melhor campanha do campeonato, atrás apenas do Cleveland Cavaliers, líder do Leste (40/9). Os Bucks aparecem em 5º no Leste, com 26/22.