Gaúchos conquistam 16 medalhas no Meeting Nacional júnior e cadete de judô

O CBI Meeting Nacional júnior e cadete de judô foi encerrado no domingo (9), no ginásio do Iate Clube de Brasília. A competição reuniu atletas das categorias sub-18 e sub-21 e contou pontos no ranking nacional das categorias júnior e cadete, distribuindo até 170 pontos para os campeões.

Esta classificação é um dos critérios de convocação da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para a formação das seleções que representarão o Brasil nos estágios internacionais, Pan-Americanos e Mundiais das categorias de base.

Mais uma vez o Rio Grande do Sul teve ótimo desempenho e faturou 16 medalhas, sendo três de ouro, sete de prata e seis de bronze.

No cadete (sub-18), Anna Sperling, do Fusegi Canoas Judô, garantiu o ouro na categoria médio (63 kg). Os gaúchos ainda faturaram mais três pratas. Yuri Pereira, do Grêmio Náutico União, na disputa dos 55 kg (ligeiro); Cecília Moura, também do União nos 52 kg (leve) e Sarah Mendes, da Sogipa, no meio-leve (48kg).

Mais dois bronzes vieram com Pietro Pelizer, da Sogipa, no ligeiro (55 kg) e Matheus de Lima, da Kiai de Canoas, no meio-médio (73 kg).

Os judocas gaúchos estiveram no pódio da categoria júnior (sub-21) em mais dez oportunidades, com destaque para os ouros de Andrey Coelho, do União, no pesado (+100kg) e Matheus Nolasco, da Sogipa, no peso leve (73 kg).

União e Sogipa garantiram mais duas pratas. Os unionistas Silas Costa, no meio-médio (81 kg) e Vitor Fagundes, no pesado (+100 kg) e os sogipanos Jesse James Barbosa, no médio (90 kg) e Sarah Mendes, no ligeiro (48 kg).