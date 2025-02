Gaúcho Marcelo Demoliner é semifinalista de duplas do Challenger de Rosario

Romboli (E) forma parceria com Demoliner (D).

O gaúcho Marcelo Demoliner está nas semifinais do ATP Challenger de Rosario , na Argentina. Nesta sexta-feira (7), ele e o carioca Fernando Romboli sequer precisaram entrar em quadra para avançar, após a desistência da parceria formada pelo cazaque Dmitry Popko e o espanhol Nikolas Sanchez Izquierdo .

Cabeças de chave número 3 do torneio da categoria 125, os brasileiros haviam estreado com vitória sobre os locais Valerio Abolan e Luciano Ambrogi. Nas semifinais, eles irão enfrentar o argentino Mariano Kestelboim e o paraguaio Daniel Vallejo , que eliminaram o gaúcho Orlando Luz, e o argentino Facundo Mena por 6/3, 4/6 e 10-7.

Ex-número 34 do mundo, Demoliner atualmente é o 113º colocado no ranking de duplas da ATP, enquanto Romboli é o 95º e está apenas a sete posições de sua melhor classificação.

A outra vaga na final de duplas em Rosario será definida entre os cabeças de chave número 1, o argentino Guido Andreozzi e o francês Theo Arribage, e os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos. Os campeões do torneio conquistam 125 pontos no ranking e ainda dividem um prêmio de US$ 9.900 (cerca de R$ 57.510,00 na cotação atual).