Gaúcho Marcelo Demoliner é campeão do Challenger de Rosario

O tênis brasileiro conquistou seu terceiro troféu no circuito Challenger da ATP na temporada . Na Argentina, o gaúcho Marcelo Demoliner e o carioca Fernando Romboli venceram o torneio da categoria 125 disputado em Rosario, ao superarem na decisão o argentino Guido Andreozzi e o francês Theo Arribage, cabeças de chave número 1, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3.

Pelo título, Demoliner e Romboli garantiram 125 pontos no ranking e ainda dividiram um prêmio de US$ 9,9 mil (R$ 57.510,00 na cotação atual).

Este foi o 24º título de um torneio challenger da carreira de Demoliner, que já foi número 34 do mundo e que após a vitória em Rosario sairá do 113º para o 102º lugar no ranking mundial.