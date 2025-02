Gaúcha Jaqueline Weber é convocada para o  Sul-Americano Indoor de Atletismo

Jaqueline treina em Paipa, na Colômbia. Arquivo Pessoal

A meio-fundista Jaqueline Weber será a única gaúcha na equipe brasileira que disputará a quarta edição do Campeonato Sul-Americano Indoor de Atletismo. A competição acontecerá em Cochabamba, na Bolívia, nos dias 22 e 23 de fevereiro. A lista das 19 atletas da seleção feminina foi divulgada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Atualmente defendendo o Praia Clube (MG), a corredora de 29 anos disputará os 800 metros rasos.

Jaqueline está nesse momento em Paipa, na Colômbia, treinando em uma altitude de 2,6 mil metros. A atleta permanecerá 20 dias realizando uma preparação básica para as competições da temporada e de lá seguirá para o próximo compromisso oficial.

— Começamos o ano com o pé direito. Já são cinco anos de convocações ininterruptas para seleções brasileiras adulta, e mesmo com alguns problemas que naturalmente um atleta enfrenta na carreira, sempre consegui com muita resiliência estar em evidência a nível internacional — destaca a vice-campeã do Ibero-Americano de 2024.

Em 2025, o grande objetivo da gaúcha é a disputa do Campeonato Mundial, em setembro, no Japão. E dessa forma, as competições do início do ano ainda serão utilizadas como forma de preparação.

— Estamos em fase final de base, com muito volume de quilômetros e trabalho de força. Me recuperei bem da lesão que tive no segundo semestre de 2024, e por isso é importante ter cautela para chegar na melhor forma física nos principais eventos do ano.

Na Colômbia, Jaqueline Weber treina em meio a outros atletas internacionais, incluindo a campeã e recordista olímpica dos 400m, a dominicana Marialeidy Paulino.

— O ambiente é um fator decisivo para o atleta. Estar ao lado dos melhores, convivendo e aprendendo com eles, molda nosso jeito de agir e pensar. Estou muito feliz com cada oportunidade que tenho. A cada ano, através destas vivências, consigo extrair a melhor versão de mim — diz a atleta nascida em Teutônia.

Confira a lista das 19 convocadas para a seleção feminina: