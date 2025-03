Gaúcha Jaqueline Weber comenta título dos 800 metros no sul-americano indoor: "Momento especial"

O Brasil teve o melhor desempenho entre as delegações participantes o Campeonato Sul-Americano Indoor de Atletismo , que foi disputado no Estádio Municipal de Cochabamba, na Bolívia. Os atletas brasileiros conquistaram 28 medalhas , sendo 14 de ouro, 10 de prata e quatro de bronze .

— Foi um momento muito especial, ouvir o hino tocando pra você, em um país diferente do nosso, traz sensação de dever cumprido — comenta Jaqueline, que é atleta do Praia Clube.

Para Jaqueline esse foi o primeiro grande evento no ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.

Outro pódio gaúcho foi Almir Júnior, da Sogipa, que ficou com a prata no salto triplo. O ouro foi de Elton Petronilho, do Pinheiros-SP.