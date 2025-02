Garro admite insatisfação em 'perder' camisa 10 no Corinthians: 'Não me agradou'

Uma cláusula presente no vínculo de Memphis Depay estabelece que o atleta seria o camisa 10. Após externar o seu pensamento, Garro adotou um discurso em prol do grupo e afirmou que o coletivo deve ser mais importante que questões individuais para o sucesso da equipe na temporada.

"Não quero que uma situação minha ou do Memphis esteja acima do clube. A vida me ensinou que o mais importante sempre está por vir e acho que não quero me prender a essa questão e sim ao que aconteceu hoje, ao número que recebi, que é um número emblemático no clube (foi usado por Sócrates durante a Democracia Corintiana) e pelo qual eu tenho um respeito incrível. Todo mundo sabe a história desse número aqui dentro", afirmou.

Recuperado de uma tendinopatia patelar no joelho direito, o atleta argentino fez a sua primeira partida no ano diante do São Bernardo. Líder do Grupo A com 22 pontos e dono da melhor campanha nesta fase do Campeonato Paulista, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira e recebe o Santos na Neo Química Arena.