Galatasaray acusa de racismo José Mourinho, técnico do Fenerbahçe após clássico

Em entrevista coletiva após o jogo, Mourinho se referiu aos jogadores do Galatasaray como "macacos". "Se fosse um árbitro turco, depois do mergulho no primeiro minuto... E o banco deles, pulando como macacos, em cima do garoto... Se fosse um árbitro turco, você teria um cartão amarelo com um minuto, e depois com cinco minutos eu teria que substituí-lo", disse o português, ao se referir ao zagueiro Yusuf Akcicek, do Fenerbahce. O esloveno Slavko Vinci foi o árbitro da partida.