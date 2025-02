Gabriel Brazão desfalca o Santos em Limeira e João Paulo volta ao gol depois de 9 meses

O goleiro Gabriel Brazão apresentou um quadro de lombalgia, neste sábado, e foi cortado da viagem a Limeira, onde o Santos enfrenta a Inter pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, neste domingo, às 18h30.

Brazão foi titular em praticamente toda a campanha do título e do acesso do time da Baixada na Série B do Campeonato Brasileiro em 2024 e, sob o comando de Pedro Caixinha, manteve a posição na atual temporada, atuando nas 11 partidas que o clube disputou neste ano.

Com a lesão do camisa 77, João Paulo voltará a defender a meta do time alvinegro depois de nove meses. Ele rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo durante a partida com o América-MG, em 24 de maio do ano passado, pela Série B nacional, e ficou afastado por seis meses. Após perder a titularidade para Brazão, ele voltou a ficar à disposição em novembro, mas não chegou a jogar.

Apesar de o time alvinegro liderar o Grupo B do Estadual, Caixinha avisou que vai levar a campo seus principais jogadores no estádio Major Levy Sobrinho a fim de confirmar a classificação às quartas de final e o primeiro lugar da chave. O Santos soma 15 pontos e tem a concorrência do Red Bull Bragantino, com 14, além de Guarani, com 12 - a Portuguesa também soma 12, mas não alcança mais a equipe de Neymar e companhia.

Caixinha finalizou a preparação do Santos, neste sábado, no CT Rei Pelé, com um trabalho tático e treino de bolas paradas. A atividade foi marcada ainda pelo "trote" dos recém-contratados Gabriel Veron, Álvaro Barreal e Deivid Washington, além de Zé Ivaldo e Bernardo.