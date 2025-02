Fora do mata-mata no Paulistão, Guarani fica na 'fila de espera' por Copa do Brasil 2026

O Guarani tem sua presença na Copa do Brasil 2026 ameaçada mais uma vez. sem ter avançado ao mata-mata do Paulistão, o time campineiro ainda não assegurou vaga e pode ficar de fora do torneio mais rentável do futebol brasileiro pelo quarto ano consecutivo. Agora, resta apenas ficar na torcida por outros times.

Atualmente, a Federação Paulista de Futebol (FPF) tem direito a seis vagas na Copa do Brasil do ano seguinte, sendo que cinco delas são preenchidas pela classificação no Paulistão, enquanto a outra fica para o campeão da Copa Paulista.

Via Paulistão, os quatro semifinalistas desta atual temporada garantem de forma automática vaga no torneio, enquanto o time de melhor campanha que for eliminado nas quartas de final completa a quinta vaga. Mas essa lista pode rodar e o Guarani está em uma espécie de "espera".

Isso porque 12 times entram diretamente nas terceira fase da Copa do Brasil e não dependem das vagas do estadual. São eles: os campeões da Copa do Brasil e Série B da temporada anterior, os representantes brasileiros na Libertadores do próximo ano - vagas que podem ser ocupadas por times paulistas - e os vencedores da Copa Verde e da Copa do Nordeste.

Representantes paulistas na elite nacional agora em 2025, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Mirassol e Red Bull Bragantino podem conseguir a vaga direta na terceira fase no Brasileirão, Libertadores ou Copa do Brasil. O Novorizontino, por sua vez, pode ser campeão da Série B e também assegurar vaga.

Se cinco desses times conseguirem vagas diretas na terceira fase, o Guarani herda a quinta vaga na lista de espera da FPF. O Guarani estará atrás dos três eliminados das quartas de final e da Ponte Preta, que fez melhor campanha na primeira fase. Terminou com 22 pontos, em quarto lugar geral. Outra possibilidade, a única que depende de suas próprias forças, seria disputar e vencer a Copa Paulista.