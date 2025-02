Fluminense anuncia negociação de Kauã Elias com o Shakhtar Donetsk e deseja sucesso ao atacante

Dois dias após o jovem Kauã Elias postar um emotivo vídeo de despedida do Fluminense, o clube carioca oficializou a negociação do atacante com o ucraniano Shakhtar Donetsk. O jovem sai com a bênção do ex-clube, que desejou boa sorte na Europa.

"O Fluminense FC concluiu a transferência do atacante Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O clube segue com 10% dos direitos do atleta. Pelo Tricolor, o moleque de Xerém foi campeão da Libertadores 2023 e da Recopa 2024. O clube agradece toda a dedicação do jogador e deseja sucesso na sequência de sua carreira", oficializou o clube.

No clube tricolor desde 2016, quanto tinha somente 11 anos, Kauã Elias surgiu com destaque na temporada passada, na qual o Fluminense não foi bem e viu seu artilheiro, Cano, sofrer enorme queda de rendimento. Saindo do banco de reservas, o jovem começou a decidir jogos e logo ganhou o coração da torcida.

A estreia, porém, ocorreu um ano antes. Em 2023, Kauã Elias entrou diante do Strongest, da Bolívia, na Libertadores, se tornando o atleta mais novo a defender o Fluminense na competição. O ápice no clube foi no Brasileirão.