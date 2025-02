Flick afirma que Bellingham desrespeitou árbitro de Osasuna x Real Madrid

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, afirmou neste domingo (16) que a expressão usada pelo meia inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, que provocou sua expulsão com cartão vermelho direto no jogo contra o Osasuna, foi desrespeitosa com o árbitro.

"É uma falta de respeito, mas eu não tenho que decidir esta situação. Eu digo aos meus jogadores para não perderem tempo e energia falando com os árbitros", declarou Flick em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol.

"Existe um jogador em campo que tem permissão para discutir com o árbitro, que é o capitão. Eu gosto muito de handebol e deveríamos aprender muito com este esporte. Não é bom para a equipe receber um cartão vermelho e não queremos isso", acrescentou o treinador.

Na súmula da partida, o árbitro José Munuera Montero afirma que "no minuto 40, o jogador Bellinhham foi expulso pelo seguinte motivo: Por se dirigir a mim, estando a poucos metros, nos seguintes termos: 'Fuck You'" ("F...-se").

Segundo o canal Movistar+, Bellingham disse a Munuera: "I'm talking to you with respect, fuck off" ("Estou falando com você com respeito, vá se f...").

Quanto à tabela do Campeonato Espanhol, o Barça assumirá a liderança com os mesmos 51 pontos que o Real Madrid, mas com vantagem nos critérios de desempate, em caso de vitória no jogo de segunda-feira contra o Rayo Vallecano, sexto colocado.

"É importante liderar a classificação, mas mais importante é o final. Ajuda a dar confiança, mas primeiro nós temos que jogar e ganhar", disse Flick.

"A mentalidade é boa e a qualidade que mostramos também cresceu como equipe. É importante mostrar confiança, mas nosso objetivo é ganhar títulos", concluiu.