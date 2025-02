Com pancadaria e expulsões no fim, Flamengo vence o Botafogo; veja o gol

Léo Ortiz marcou o gol do Flamengo. Paula Reis / CRF

Em lance de bola parada, o zagueiro Léo Ortiz fez o gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã. No entanto, a partida desta quarta-feira (12) ficou marcada por cenas lamentáveis após o apito final.

Os jogadores se enfrentaram no centro do campo, com trocas de socos e empurrões. Gerson, Cleiton e Barboza receberam cartão vermelho.

Leia Mais Corinthians anula Neymar, é letal no ataque e bate Santos com dois de Yuri Alberto