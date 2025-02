Fiorentina denuncia insultos racistas nas redes contra Moise Kean

A Fiorentina denunciou, nesta terça-feira (11), que o atacante Moise Kean foi alvo de uma onda de insultos racistas nas redes sociais depois da derrota da equipe para a Inter de Milão por 2 a 1, no fechamento da 14ª rodada do Campeonato Italiano.

Foi o próprio Kean quem publicou em sua conta no Instagram as mensagens que recebeu de torcedores da Inter, com a legenda "Ainda acontece em 2025...".