Filipinho, Italo e Yago avançam às oitavas na piscina de ondas de Abu Dabi

Menos de uma semana depois da etapa de Pipeline, o Circuito Mundial de surfe iniciou sua segunda e inédita etapa nesta sexta-feira. Os principais surfistas do mundo competem na piscina de ondas de Abu Dabi, local estreante no calendário. E os brasileiros Filipe Toledo, Italo Ferreira e Yago Dora começaram bem e já avançaram às oitavas de final.

O trio venceu suas baterias com certa tranquilidade. Filipinho, bicampeão mundial, anotou 14,50, superando o compatriota Ian Gouveia (10,03) e o francês Marco Mignot (8,77). Seu adversário nas oitavas ainda não foi definido.

Italo Ferreira, outro campeão mundial do Brasil, registrou 12,90 e desbancou o indonésio Bronson Meydi (11,30) e o australiano Joel Vaughan (10,50). Já Yago Dora passou mais perto ao obter 12,20 e vencer o compatriota Samuel Pupo (12,00) e o americano Cole Houshamand (11,94).

As disputas serão retomadas ainda nesta sexta, na sessão noturna em Abu Dabi (período da tarde, pelo horário de Brasília). A etapa deve ser uma das mais curtas da história do circuito, sendo finalizada no domingo.