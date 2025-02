Filipe Luis cutuca Fluminense após empate sem gols no clássico: 'Não tem o peso do Flamengo'

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, afirmou após o empate sem gols com o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, que o rival não tem o peso de seu time de precisar se impor e que destruir é mais fácil do que construir. Por essas razões, o técnico considerou que o clássico foi difícil, mas não ruim.