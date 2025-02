Filho de Eto'o estreia no Espanhol pelo Rayo, enaltece a mãe e, depois, nega crítica ao pai

O que deveria ser um dia de festa virou uma dor de cabeça para o jovem Etienne Eto'o. Filho do astro camaronês Samuel Eto'o, que fez história em clubes como Barcelona, Inter de Milão e Chelsea, o jovem de 22 anos disputou, pela primeira vez, uma partida da elite do Campeonato Espanhol no sábado.

O atacante espanhol, que defende a seleção sub-23 de Camarões, entrou nos minutos derradeiros, mas não conseguiu evitar a derrota do Rayo Vallecano para o Villarreal por 1 a 0, no estádio Vallecas, em Madri. O resultado, porém, não apagou a felicidade do jogador pela estreia profissional em um importante campeonato nacional.

"Eu estava esperando por esse momento há muito tempo e você vê que seu esforço, o da minha família, da minha mãe, neste caso, das pessoas que me amam para me ajudar a chegar a este momento. Bem, valeu a pena, certo? Estou muito feliz por isso.", afirmou Etienne após o confronto.

De acordo com o diário Marca, O agradecimento específico à mãe alimentou uma polêmica nas meios de comunicação da Espanha, de que Samuel Eto'o teria sido uma figura ausente na criação do jovem. Neste domingo, Etienne Eto'o foi às redes sociais para explicar suas palavras e negou ter um relacionamento ruim com o pai.