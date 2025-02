Ferj negocia com TVs para alterar horários da última rodada do Carioca pelo forte calor no Rio

Há tempos que o Rio de Janeiro não registrava temperaturas tão altas como nesses dias, com previsão de sensação térmica acima de 50 graus. Preocupada com o desgaste de jogadores, torcedores e todos os envolvidos em uma partida de futebol, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) está negociando com as emissoras que detêm os direitos de transmissão do estadual para mudanças nos horários das partidas da última rodada, no fim de semana.

Diferentemente do Paulistão, que terá todos os jogos às 18h30 de domingo, a tabela do Carioca está bem distinta, com duelos nos dois dias do fim de semana e em horários de forte calor, como 16h e 16h30. A ideia é que todos joguem à noite.

"Diante da alta intensidade do calor no Rio de Janeiro, claramente prejudicial à excelência da prática do futebol, a todos os envolvidos no evento e ao torcedor, a FERJ, preocupada e atenta, está em contato com as detentoras de direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2025 para, contando com a sensibilidade de todas as partes, ajustar os horários dos jogos da 11ª rodada da Taça Guanabara e as grades de programação", informou a Ferj nesta segunda-feira.

Os clubes também teriam de estar de acordo por causa de vendas de bilhetes por antecipação, mas não devem se indispor com a federação. Já nas semifinais, o Flamengo joga no sábado, por exemplo, às 16h30, diante do Maricá, no Maracanã. No mesmo dia e horário, o Boavista recebe o Volta Redonda, em Saquarema. Sampaio Corrêa x Portuguesa, às 18h45, não teria problema.