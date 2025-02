Ferj anuncia novos horários para a última rodada do Carioca com todas as partidas à noite

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou nesta quarta-feira os novos horários dos jogos da última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. A alteração acontece por causa de uma reivindicação de atletas e treinadores por causa do calor intenso que tem feito no Rio.

Diante das mudanças, três partidas serão realizadas neste sábado. Já garantidos nas semifinais matematicamente, Flamengo e Volta Redonda vão jogar às 19h. O time rubro-negro enfrenta o Maricá no Maracanã, enquanto a equipe do interior do Estado desafia o Boavista em Bacaxá. No mesmo dia, às 21h15, Sampaio Corrêa e Portuguesa jogam no Lourival Gomes, em Saquarema.

Completando a última jornada da competição, mas três duelos acontecem no domingo. Esses confrontos vão definir as duas vagas restantes para a outra etapa do torneio. Vasco e Fluminense fazem o clássico da rodada em Januário. O jogo está marcado para as 18h30.

No mesmo horário, o Fluminense enfrenta o Bangu no Maracanã. O Nova Iguaçu recebe o Madureira também no domingo, no estádio Jânio de Morais e completa a rodada do Campeonato Carioca.

Os efeitos das altas temperaturas geraram preocupação por parte de atletas, técnicos e dirigentes. Gerson, meia do Flamengo, enviou uma carga para o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado Rio de Janeiro pedindo providências. Mano Menezes, treinador do Fluminense, também reclamou do horário dos jogos.

Jogos da última rodada do Campeonato Carioca

Sábado

19h - Flamengo x Maricá - Maracanã

19h - Boavista x Volta Redonda - Bacaxá

21h15 - Sampaio Corrêa x Portuguesa - Lourival Gomes

Domingo

18h30 - Vasco x Botafogo - São Januário

18h30 - Fluminense x Bangu - Maracanã