Fenerbahçe de José Mourinho vai às oitavas da Liga Europa e Ajax avança de maneira heroica

O Fenerbahçe prometeu formar um time forte para o técnico José Mourinho sob ambição de conquistar coisas grandes na temporada. Depois de fraquejar na fase de classificação da Liga Europa, os turcos precisaram dos playoffs para se garantirem nas oitavas de final. E não decepcionaram, avançando com empate por 2 a 2 com o Anderlecht, na Bélgica, após abrir imponente vantagem de 3 a 0 do duelo de ida.

Nesta quinta-feira, no Lotto Park, em Anderlecht, os turcos ampliaram ainda mais a cômoda vantagem com somente quatro minutos, em gol de sua poderosa dupla ofensiva. O zagueiro recuou errado, Dzeko apareceu livre e serviu En-Nesyri, que mandou ao gol vazio para anotar pela 24ª vez na temporada.

Luis Vázquez ainda empatou com bastante tempo no relógio. Ele fez aos 19, mas o time belga não conseguiu virar até o intervalo. Grande fã de jogadores brasileiros, Mourinho tem no comando de sua marcação o volante Fred, ex-seleção. E acaba de tirar Anderson Talisca do futebol árabe para reforçar ainda mais seu ataque.

O segundo tempo começou com Luis Vazquez anotando mais uma vez, dando esperanças aos mandantes. Mas a festa durou pouco, com Akçiçek deixando tudo igual aos 18 minutos após passe de Skriniar. Os visitantes apenas administraram o tempo e celebraram o avanço.

AJAX AVANÇA DE MANEIRA HEROICA

Depois de atuar com um a menos por 95 minutos, o Ajax se garantiu nas oitavas de maneira heroica, mesmo perdendo por 2 a 1 do Union St. Gilloise, em Amsterdã, ao buscar o gol de honra em cobrança de pênalti na prorrogação e fechar com 3 a 2 no agregado.

O Ajax entrou em campo com uma preciosa vantagem e 2 a 0 conquistada fora de casa, o que prometia um confronto tranquilo contra o Union St. Gilloise. Mas não foi o presenciado na Johan Cruiff Arena. Os belgas saíram na frente com Mac Allister logo aos 16 minutos e igualaram a série com David, de pênalti. Klaasen foi expulso no lance da falta, aumentando o drama caseiro.

Com um a menos desde os 25 minutos, os holandeses passaram enorme aperto. O técnico Francisco Farioli fez as cinco trocas rápido e colocou a equipe, mais descansada, na retranca. A ideia era não levar mais um gol, que custaria a vaga. Com enorme obediência técnica, a equipe conseguiu levar a disputa à prorrogação.

Depois de segurar os rivais por mais de 65 minutos no tempo regulamentar, o Ajax voltou a ter frente na série logo aos 3 minutos da prorrogação, em cobrança de pênalti de Taylor. Depois, o time voltou a se fechar atrás, com sucesso. A classificação, mesmo com derrota por 2 a 1, foi celebrada como um título.

DEMAIS RESULTADOS

Depois de 2 a 1 no Holanda, o Twente eliminava o norueguês Bodo/Glimt fora de casa ao empatar por 1 a 1 até os 47 minutos do segundo tempo, quando gol contra de Hilgers permitiu a virada e possível prorrogação. Mas o que parecia impossível aconteceu, com Wembangomo anotando o terceiro, que dava a vaga. Isso porque Stejin, aos 51, descontou e levou o jogo ao tempo extra.

Empolgados com a reação no fim, os noruegueses anotaram mais duas vezes e buscaram uma vitória histórica com gols de Fet aos seis da segunda etapa extra e, depois, com Verschueren contra as próprias redes.

Jogando em seus domínios, o Viktoria Plzen precisou somente da primeira etapa para reverter a desvantagem de 1 a 0 sofrida na casa de Ferencvaros. Com gols de Durosinmi (2) e Sulc, a equipe checa foi ao intervalo com 3 a 0 e a vaga encaminhada. Na etapa final, apenas administrou o resultado.