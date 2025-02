Ex-Grêmio, goleiro Caíque relata caso de racismo após empate do Criciúma com o Brusque

Caíque foi negociado pelo Grêmio com o Criciúma. Celso da Luz / Assessoria de imprensa Criciúma E.C.

O goleiro Caíque, ex-Grêmio e atualmente jogador do Criciúma, disse que foi vítima de gritos de racismo após o empate entre seu time e o Brusque, neste sábado (8).

No confronto que ocorreu no Estádio Augusto Bauer, pelo Campeonato Catarinense, Caíque relatou que foi chamado de macaco. As informações são do ge.globo. Segundo a Polícia Militar, a pessoa foi identificada, presa em flagrante e conduzida à delegacia.

— Me chamar de frangueiro, beleza. Me chamar de macaco, eu não admito. Tenho orgulho de ser preto — disse o goleiro após deixar o gramado em Brusque.

O Criciúma confirmou que o atleta foi para delegacia, acompanhado do supervisor de futebol do clube, Tiago Neoti, para registrar a queixa.

O clube de Caíque divulgou uma nota oficial repudiando o ocorrido. O ge.globo questionou o Brusque se o clube iria se posicionar de maneira oficial sobre o caso, mas não teve retorno.

Súmula

O árbitro Gustavo Ervino Bauermann informou na súmula que “após o final da partida o atleta Caique Luiz da Purificação, goleiro da equipe do Criciúma veio em direção ao árbitro da partida informar que foi vítima de um ato de racismo, no qual o atleta relata ter sido chamado de "Macaco" por um torcedor da equipe do Brusque, que foi identificado pelo atleta e foi conduzido pela polícia militar para a confecção do B.O. Até a finalização desta súmula não foi apresentado o boletim de ocorrência à equipe de arbitragem. Relato que a equipe de arbitragem não presenciou o fato. A polícia militar informou que o atleta e o torcedor identificado foram encaminhados para a delegacia da polícia civil”.

Nota oficial do Criciúma

O Criciúma Esporte Clube vem a público manifestar seu mais veemente repúdio ao ato de racismo sofrido por nosso goleiro, Caíque, durante a partida contra o Brusque, realizada na noite deste sábado (08/02), no estádio Augusto Bauer, válida pela 8ª rodada do Campeonato Catarinense. O lamentável episódio, protagonizado por um torcedor adversário, fere não apenas os valores do esporte, mas também os princípios básicos de respeito e dignidade humana.

Ressaltamos que o autor da ofensa foi devidamente identificado e detido pela Polícia Militar, reforçando a necessidade de punições exemplares para que casos como esse não voltem a se repetir nos estádios de futebol ou em qualquer outro espaço da sociedade.