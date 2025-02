Estreia do Inter Miami na Copa da Concacaf pode ser adiada devido a tempestade de neve, diz Mascherano

O técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, disse nesta segunda-feira (17) que a estreia da equipe na Copa dos Campeões da Concacaf, na terça-feira, contra o Sporting Kansas City, poderá ser adiada devido à chegada de uma tempestade de neve.

"A disponibilidade é de cem por cento e posso garantir que Leo jogará", disse Mascherano em resposta a algumas versões que surgiram nas últimas horas sobre o possível desfalque do craque argentino por precaução.

As previsões meteorológicas indicam que Kansas City (Kansas) registaria uma temperatura inferior a -15º Celsius no início deste jogo de ida da primeira fase do torneio regional.