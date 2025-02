Estreante na Copa do Brasil, Guarany de Bagé cumpre profecia feita no pior momento do clube

Guarany, do atacante Yan Philippe, vive melhor momento de sua história recente. Sérgio Galvani / Guarany F.C./Divulgação

O vento frio que batia na região da fronteira em 6 de maio de 2017 era o prenúncio de um longo e tenebroso inverno para o Guarani de Bagé. O time acabara de empatar em 0 a 0 com o São Gabriel sacramentando o rebaixamento para a Série C do Gauchão. Ainda assim, o então diretor Tato Moreira recebeu um tapinha nas costas e ouviu uma profecia retumbar em seu ouvido. “Calma, ainda vamos jogar a Copa do Brasil”. A voz era do então presidente Cléo Coelho.

Nesta sexta-feira (7), o Índio participará pela primeira vez do sorteio da Copa do Brasil. Bicampeão gaúcho no tempo em que o futebol ainda era amador no Brasil, o Guarany vive o maior momento de sua Era Moderna. O clube também estreará este ano na Série D do Brasileirão. No Estrela D’Alva, a satisfação pela fase é tão grande quanto as dificuldades enfrentadas ao longo destes oito anos.

Até chegar a este ponto, foram duas temporadas na Terceirona, três na Divisão de Acesso e três, contando este ano, na elite estadual.

— É um ano de grande responsabilidade. Lutamos tanto para sair da Divisão de Acesso, sabemos o quanto é difícil. Nunca saímos do Rio Grande do Sul para disputar uma competição nacional. É nosso ápice. Temos que aproveitar e desenvolver o clube — ressalta Tato, atual presidente do clube.

Clube vive fase de crescimento

A comunidade se mobilizou com o crescimento do Guarany. Nos tempos das vacas magras, o clube contava com cerca 100 sócios. Este ano, a quantidade ultrapassa os 1,5 mil. O Estrela D’Alva, quarto estádio mais antigo do país, passa por diversas melhorias para acompanhar o desenvolvimento dentro de campo.

Quem assistiu à estreia no Gauchão contra o Inter e viu a vitória sobre o Pelotas, no domingo (2), notou que uma construção ao lado da arquibancada oposta às cabines de TV evoluiu. Ali sairá um novo vestiário para os visitantes. A intenção inicial era que a obra estivesse pronta para o Gauchão, mas a execução do projeto sofreu atrasos.

O elenco foi reformulado este ano, como de costume no futebol do Interior. A folha salarial aumento, mas não muito. Saiu da casa dos R$ 300 mil para cerca de R$ 400 mil.

— O clube mudou de prateleira. Questão anímica muito boa, de confiança, crescimento. Importante para todos nós profissionais para ter tranquilidade de trabalhar no dia a dia — explica o técnico Márcio Nunes.

A intenção é não ter uma empolgação exacerbada, perder o rumo e, em um piscar de olhos, voltar à divisões inferiores do futebol gaúcho, como aconteceu nos dois acessos anteriores do clube. Caso se mantenha na Primeira Divisão, serão três edições seguidas na elite, o que não acontecia desde a década de 1980.

Como será o sorteio

O Guarany estará no Pote H do sorteio que será realizado nesta sexta-feira (6), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O adversário sairá do pote D, que conta com Caxias e São José. Os outros possíveis adversários são América-RN, Manaus, Aparecidense, Altos, Retrô, Athletic, Nova Iguaçu e Portuguesa-RJ.

Independentemente de quem enfrente, o Índio jogará em casa. O regulamento para este ano mudou. Até 2024, o empate na primeira fase favorecia o visitante que avançava de etapa Agora, em caso de placar igual, a vaga será definida nos pênaltis.