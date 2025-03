"Estou esperando o Pix", comemora presidente do Guarany de Bagé sobre premiação milionária na Copa do Brasil

Guarany passou pelo Altos. Sergio Galvani / Guarany/Divulgação

— Estou aqui esperando o Pix — comenta Tato Moreira, presidente do Guarany de Bagé, ao atender o telefone, entre a brincadeira e a seriedade.

O clube da Fronteira Oeste conquistou na quarta-feira (26) uma vaga inédita para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Altos, por 2 a 1, no Estrela D'Alva. No rigor da realidade, tudo feito pelo Índio na competição será pela primeira vez, inclusive a participação.

A classificação para o torneio rendeu R$ 830 mil para o caixa do Guarany. O avanço de etapa fará pingar mais R$ 1 milhão na conta. É esse o Pix que Tato tanto espera.

O valor não será gasto com estripulias. A direção tem como meta o crescimento sustentável do clube. Nenhum arroubo será realizado como a premiação. Pelo contrário. A espera pelo depósito é para fazer pagamentos com vencimento nesta sexta-feira (28).

O dinheiro reforçará o orçamento e dará continuidade às melhorias em andamento no estádio. O planejamento prevê queda nas receitas após o término da participação no Gauchão — o Guarany caiu nas semifinais da Taça Farroupilha. Alguns patrocínios serão renegociados e, se renovados, por um valor reduzido.

— O Gauchão tem maior visibilidade do que a Série D. Vamos guardar para enfrentar a competição — explica Tato, ao falar da outra competição nacional em que o Guarany estreará neste ano.

A intenção é de reduzir a folha de pagamento, na casa dos R$ 400 mil para a disputa do Gauchão. Na Série D, o clube também terá o custo da taxa de arbitragem. A Campanha no Gauchão garantiu o Guarany na edição 2026 do torneio. Ele só não terá a presença do clube caso aconteça o acesso à Terceira Divisão nacional.

Será a primeira vez que o Guarany romperá as divisas do Mampituba para a disputa de uma partida oficial, de acordo com a assessoria do clube. O plano era atingir o marco na Série D.

Na segunda fase, o adversário será o Athletico-PR, em Curitiba. A data da partida será confirmada pela CBF na sexta-feira (28). Se chegar até terceira etapa do torneio, os cofres receberão mais R$ 2,3 milhões.

— No futebol tudo pode acontecer. Está 0 a 0. Vamos para o jogo. Precisamos ter o entendimento de que vamos sofrer. Encaramos como e fosse um jogo contra Inter, Grêmio, Juventude ou Caxias fora de casa — analisa o presidente.

Parte do milhão arrecadado será gasto para melhorar a estrutura do Estrela D'Alva. O novo vestiário do visitante, do outro lado do campo em relação ao dos donos da casa, está em fase final de construção. Falta a colocação de coberturas e parte hidráulica. O espaço está previsto para ser inaugurado durante a Série D.