Esporte universitário dos EUA restringe participação de atletas trans

No ano passado, Baker disse que tinha conhecimento de apenas 10 atletas transgênero na NCAA. O assunto, no entanto, ganhou destaque quando três ex-companheiras de equipe de Lia Thomas, uma nadadora transgênero da Universidade da Pensilvânia, processaram a NCAA e a faculdade por permitirem que Thomas competisse em seus campeonatos.

De acordo com a nova regra, um aluno que foi designado como do sexo feminino ao nascer, mas iniciou a terapia hormonal com testosterona, não poderá competir no time universitário feminino. Contudo, terá a possibilidade de treinar com uma equipe feminina e receber benefícios como atendimento médico.