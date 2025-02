Especulado no Real Madrid, Alphonso Davies renova com o Bayern até 2030

O lateral-esquerdo canadense Alphonso Davies renovou seu contrato com o Bayern de Munique até 2030, anunciou o clube bávaro nesta terça-feira (4).

O jogador de 24 anos, que tem em seu currículo cinco títulos do Campeonato Alemão e um da Liga dos Campeões com o Bayern, vinha sendo especulado no Real Madrid nas últimas janelas de transferências.