Especialistas opinam: quais as chances de João Fonseca no Rio Open?

João Fonseca não conteve a emoção pela conquista em Buenos Aires. Luis ROBAYO / AFP

Depois de vencer seu primeiro título a nível ATP, João Fonseca voltará para casa para disputar um torneio que já é íntimo. A partir desta segunda-feira (17), inicia a disputa da chave principal do Rio Open.

O brasileiro irá estrear contra o francês Alexander Muller, 58º colocado. Carioca de 18 anos, ele surge como um dos favoritos a vencer o torneio no Rio de Janeiro.

João vem de uma semana cansativa em Buenos Aires, principalmente pela quantidade de sets jogados. Zero Hora consultou especialistas para saber quais são as chances do brasileiro no Rio Open. Confira:

Eusébio Resende, narrador do Grupo Globo

Eu acredito que o João Fonseca tem muita chance de ir longe no Rio Open. Ele tem uma chave tranquila na primeira rodada e vem no ritmo muito bom desde Buenos Aires.

A única preocupação com relação ao rendimento dele no Rio Open é o desgaste físico que ele tem feito jogos longos na semana da Argentina. As condições do Rio de Janeiro não são tão favoráveis assim porque é muito calor e muito úmido. Mas quando se tem 18 anos, tudo no corpo funciona muito bem.

Sylvio Bastos, comentarista dos canais ESPN

Primeira questão é ele ter tempo pra se recuperar, porque o desgaste foi muito grande. A quadra vai fazer com que ele possa, performar melhor, porque ele tá acostumado a treinar no Rio.

Ele vai estar desgastado de uma semana muito longa, jogando em um nível muito alto e com quantidade de jogos que ele não tá acostumado nesse nível ATP.

É torcer pra ele ter dois, três dias e se recuperar, mas seguramente a torcida vai estar toda do lado dele. É um menino que consegue usar a pressão como combustível e ele vai usar, da melhor maneira possível, a torcida pra correr do lado dele.

Niége Dias, ex-tenista gaúcha número 31 do mundo pela WTA

Eu acho que o João tem grandes chances de ir muito bem no Rio Open. Mínimo semifinal ou inclusive ganhar. Eu acho que ele tem condições de ir muito bem mas eu acho que o que pode atrapalhar um pouco ele seja o físico não sei como ele está fisicamente onde ele já pediu atendimento.

Vai depender muito como ele estiver fisicamente. Eu acho que mentalmente ele é forte pode estar um pouco cansado, mas é no Rio e no Brasil com toda aquela torcida apoiando.

Ele é o cara que ninguém vai querer pegar ele nas primeiras rodadas.

Fernando Roese, ex-tenista e comentarista dos canais ESPN

É um torneio grande, torneio onde teoricamente não tem rodada fácil, jogos sempre muito difíceis. Na minha opinião as chances do João e, ainda mais, por ele estar cheio de confiança e numa crescente nesse momento sempre são boas. Todo torneio hoje que ele entra pode se tornar e sempre um grande favorito.

Vai depender muito como ele vai chegar fisicamente no Rio, né? Apesar de novo, ele ainda não está muito acostumado a tantos jogos no ritmo tão forte como é o tênis profissional em alto nível que ele vem jogando.