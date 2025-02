Espanyol denuncia jogadora do Barcelona por tocar partes íntimas de rival

Mapi León, jogadora do Barcelona, foi denunciada pelo Espanyol nesta segunda-feira após tocar as partes íntimas de Daniela Caracas, zagueira do clube catalão, no início da partida deste domingo - o Barcelona venceu o confronto por 2 a 0. Depois de uma trombada sem bola, Mapi tocou o órgão genital da adversária com a mão direita. O episódio foi registrado pelas câmeras de transmissão estádio Dani Jarque.